Bologna sogna con Teodosic: "Riporto la Virtus al top in Europa"

17/07/2019

Milos Teodosic alla Virtus Bologna è realta. Dopo la grande accoglienza dei tifosi in aeroporto, il playmaker serbo si è presentato alla stampa: "Sono qui per riportare Bologna in Eurolega, perché è il palcoscenico che merita. Prima, però, c'è da giocare e vincere l'Eurocup. Mi ricordo benissimo i tempi di Danilovic, Savic, Nesterovic, Smodis, Jaric e Ginobili: la Virtus dominava in Europa, era una squadra con giocatori incredibili".



L'ex Los Angeles Clippers fa sognare le V nere: "La trattativa va avanti da febbraio, ma la Virtus mi ha convinto con il suo progetto per poter tornare grande. Questo è il posto giusto dove volevo essere oggi. Ho parlato con Danilovic, mi ha detto che Bologna è un posto magnifico per vivere e giocare a basket. Sono arrivato qui, pronto per vincere e per riportare la Virtus al vertice. Sono convinto che insieme festeggeremo tantissimi successi. Coach Sasha Djordjevic mi ha parlato per un paio d'ore, ma non mi è servito molto tempo per decidere".



Teodosic, che in Europa ha vinto tutto con il Cska Mosca, avvisa Milano: "Le sfide con Milano sono un punto di passaggio. Vogliamo arrivare in Eurolega, e questo percorso passerà anche dal duello con l'Olimpia. Milano ha una grande squadra con giocatori importanti, ma anche noi non saremo da meno. Vincere lo scudetto è sicuramente uno dei nostri obiettivi. Anche il derby sarà una partita molto particolare: per la città di Bologna è una cosa fantastica avere nuovamente due squadre ad alto livello, sono pronto anche per questa sfida".