Tennis, Australian Open: sarà Alcaraz-Djokovic ai quarti

TABELLONE MASCHILE

Dura anche meno del previsto l'ottavo di finale di Carlos Alcaraz, che vola ai quarti degli Australian Open dopo soltanto due set. L'avversario dell'iberico, Jack Draper, si ritira infatti al termine del 7-5, 6-1 che matura nella prima ora e mezza di gioco dell'incontro: il britannico, reduce da problemi fisici oltre che da tre partite contro Navone, Kokkinakis e Vukic tutte arrivate al quinto parziale, alza bandiera bianca e spiana la strada al classe 2003, che eguaglia il suo miglior risultato a Melbourne raggiunto anche nella scorsa edizione. Tra i qualificati ai quarti anche Tommy Paul, che per la seconda volta di fila piega in tre set uno spagnolo: dopo Carballés Baena, cade anche Davidovich Fokina, che incassa un triplo 6-1 da record visto che il match dura meno di un'ora e mezza di gioco.



Dopo Alcaraz, anche Nole Djokovic si guadagna il quarto di finale piegando Jiri Lehecka in tre set guadagnandosi il big match più atteso e pronosticato del torneo. Finisce 6-3, 6-4, 6-4 per il serbo, che in avvio è cinico: alla seconda palla break e sul 4-3, trova la giocata che gli regala il vantaggio nel conto dei set. Nel secondo, vola subito sul 2-0, anche se per la prima vola deve difendersi da un possibile break del ceco, che puntualmente non arriva e così è 6-4 e 2-0 nel conto dei parziali. Il numero 29 al Mondo, in ogni caso, vende cara la pelle, tanto che strappa per la prima volta il servizio pareggiando sull'1-1 dopo un altro acuto di Nole. L'equilibrio nel terzo set si rompe allora soltanto nel tie-break, visto che Lehecka annulla due palle break. Poi, però, non c’è storia: 7-4 e passaggio del turno per Djokovic. Sarà l’ennesimo scontro generazionale tra il vecchio e il nuovo che avanza.