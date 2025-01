Milano, Mirotic: "Io e LeDay la miglior coppia di lunghi in Eurolega"

Intervistato da Luca Chiabotti su “La Repubblica – Milano”, Nikola Mirotic ha parlato della grande crescita in attacco della sua EA7 Emporio Armani: “Penso che ognuno abbia capito meglio il proprio ruolo nella squadra e i tanti infortuni hanno dato spazio e permesso a tutti di mostrare le loro qualità aumentandone la fiducia. Stiamo comprendendo il momento cruciale della stagione. Bisogna dare credito a Messina e allo staff perché ci hanno messo nelle posizioni per avere più successo. In certe gare non siamo stati così efficaci in difesa, ma abbiamo vinto lo stesso: io sono uno di quelli che pensa che l'attacco batta la difesa. Giocare al fianco di Zach è davvero divertente: ho sempre pensato che avrebbe funzionato perché ci spingiamo a vicenda per diventare più efficaci. L'Olimpia è stata intelligente a volerci assieme, per gli avversari è difficile marcarci contemporaneamente: tutti e due tiriamo da tre, rolliamo, giochiamo spalle a canestro. Io penso che imprevedibilmente siamo la miglior coppia di lunghi dell'Eurolega”.