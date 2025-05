C'è una Milano che vince sempre: l'U19 è campione d'Italia

A Trento non è bastata la grande partita di Cheickh Niang (solo i 17 punti di Garavaglia hanno superato i 16 del fratellino di Saliou): capitan Casella, Karem e Ceccato hanno contribuito in prima persona a una ripresa da 49 punti segnati, segnale del lavoro profondo e globale dello staff biancorosso per allargare la base del potenziale su cui costruire da qui ai prossimi anni, in casa Olimpia e non solo.