Come ha rivelato l'agenzia del giocatore a ESPN nella giornata di ieri, Achille Lonati giocherà a St. Bonaventure nel 2025/26. Il passaggio del classe 2007 dall'EA7 Emporio Armani Milano al college, il cui General Manager è l'ex columnist Adrian Wojnarowski, è ufficiale: dopo l'esordio col Baskonia in Eurolega, per la guardia 18enne sarà la prima esperienza oltreoceano