Con un post affidato, nella serata di ieri, all'account personale di Instagram, il classe 2004 della Dolomiti Energia Trentino ha confermato la propria apertura a essere selezionato da una franchigia NBA già nell'estate 2025. Questo non significa automaticamente che il ragazzo, qualora venisse scelto, passerebbe direttamente oltreoceano: i diritti NBA varrebbero esclusivamente per il torneo americano, non per la partecipazione a competizioni internazionali europee.