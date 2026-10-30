Milano si arrende all’Olympiacos, Bologna beffata dal Besiktas sulla sirena
I ragazzi di Peppe Poeta giocano una gara a viso aperto ma non riescono nell’impresa, perdendo 84-78 in Grecia. Al PalaDozza le V-nere si fanno rimontare nel finale di gara e perdono 103-101
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Nel nono round di Eurolega l’Olimpia Milano cade ad Atene 84-78 contro l’Olympiacos nel segno di uno scatenato Miller-McIntyre, autore di 24 punti: i ragazzi di Poeta incassano così la settima sconfitta europea di fila. La Virtus Bologna si fa beffare invece all'ultimo secondo: dopo essere stata in vantaggio di 8 punti a 4' dalla fine, si fa rimontare dal Besiktas e perde 103-101, nonostante il solito Alston Jr, autore di 19 punti e 4 rimbalzi.
OLYMPIACOS-OLIMPIA MILANO 84-78
Nonostante un avversario tra i più complicati dell’Eurolega, Milano inizia con un buon ritmo, rispondendo colpo su colpo alle offensive dei greci e dopo il primo periodo si trova a -6 grazie soprattutto a RJ Cole (che chiuderà il match con 17 punti) e Moses Wright. La musica non cambia nei dieci minuti successivi e, anche grazie all’ingresso positivo di Burnell, Milano riesce ad andare a riposo sul 44-44 ancora nel segno di Cole e Wright, protagonisti per tutta la gara. È nel terzo quarto, però, che l’Olympiacos alza il ritmo e si scatena soprattutto con Miller-McIntyre e Vezenkov, che a 10' dalla fine sono rispettivamente a quota 24 e 20 punti ciascuno. L’ultimo periodo si apre sul +8 per i greci, che sfruttano alcuni errori di Milano per portarsi avanti, ma l’Olimpia non ci sta e prova a rimanere sulla scia dei campioni d’Europa in carica, riuscendo a portarsi addirittura a -2 a tre minuti dalla fine con il solito Wright, che chiude con 16 punti e 5 rimbalzi. Negli ultimi istanti la tripla di Bolmaro accende le speranze per Poeta, ma l’Olympiacos è più cinico e non sbaglia, fissando il +6 finale: Milano resta in fondo alla classifica, i padroni di casa agganciano il Panathinaikos in vetta.
VIRTUS BOLOGNA-BESIKTAS 101-103
A due giorni dalla sconfitta con lo Zalgiris Kaunas, Bologna cade ancora, ma questa volta con un copione decisamente diverso. Nonostante una partenza migliore da parte degli ospiti, le V-nere recuperano dopo il timeout anche grazie agli 11 punti di Alston Jr, ma dall’altra parte Walker trascina i turchi fino al 24-24 che chiude il primo quarto. Nel secondo periodo i ragazzi di coach Mumbrù si portano subito avanti e riescono a mantenere il vantaggio fino all’intervallo. Al rientro in campo, il Besiktas ritrova energia sempre nel segno di Walker (che chiude la gara addirittura con 30 punti), e a tre minuti dalla fine riesce a tornare avanti per la prima volta dal primo periodo: la reazione delle V-nere non si fa attendere e a 10' dalla fine il punteggio recita 74-70. All’inizio dell’ultimo quarto Bologna sembra mettere la freccia e riesce a portarsi addirittura a +8, ma il Besiktas non ci sta e risponde colpo su colpo, portandosi sul 101-97 a meno di un minuto dal termine. Ed è proprio negli ultimi 40 secondi che cambia definitivamente il match: Walker arriva a 30 punti con un altro tiro da tre, e poco dopo Conor Morgan gela il PalaDozza con una tripla che vale il 101-103 finale. Con questa vittoria, il Besiktas raggiunge proprio la Virtus in classifica, mentre Bologna incassa la seconda sconfitta europea in due giorni.