Milano si arrende all’Olympiacos, Bologna beffata dal Besiktas sulla sirena

OLYMPIACOS-OLIMPIA MILANO 84-78

Nonostante un avversario tra i più complicati dell’Eurolega, Milano inizia con un buon ritmo, rispondendo colpo su colpo alle offensive dei greci e dopo il primo periodo si trova a -6 grazie soprattutto a RJ Cole (che chiuderà il match con 17 punti) e Moses Wright. La musica non cambia nei dieci minuti successivi e, anche grazie all’ingresso positivo di Burnell, Milano riesce ad andare a riposo sul 44-44 ancora nel segno di Cole e Wright, protagonisti per tutta la gara. È nel terzo quarto, però, che l’Olympiacos alza il ritmo e si scatena soprattutto con Miller-McIntyre e Vezenkov, che a 10' dalla fine sono rispettivamente a quota 24 e 20 punti ciascuno. L’ultimo periodo si apre sul +8 per i greci, che sfruttano alcuni errori di Milano per portarsi avanti, ma l’Olimpia non ci sta e prova a rimanere sulla scia dei campioni d’Europa in carica, riuscendo a portarsi addirittura a -2 a tre minuti dalla fine con il solito Wright, che chiude con 16 punti e 5 rimbalzi. Negli ultimi istanti la tripla di Bolmaro accende le speranze per Poeta, ma l’Olympiacos è più cinico e non sbaglia, fissando il +6 finale: Milano resta in fondo alla classifica, i padroni di casa agganciano il Panathinaikos in vetta.