Tennis: Errani e Paolini in semifinale del doppio a Tokyo

A Tokyo Sara Errani e Jasmine Paolini sono in semifinale nel torneo del doppio del "Toray Pan Pacific Open", Wta 500 sul cemento, Le azzurre si sono imposte 6-3, 6-4, in un'ora e tredici minuti di partita, sulla statunitense Asia Muhammad e la cinese Zhang Shuai, che avevano sconfitto la norvegese Ulrikke Eikkeri e la statunitense Quinn Gleason (11me nella Race), una delle coppie rivali delle due azzurre nella corsa alle Wta Finals ed oramai fuori gioco. A Tokyo Errani e Paolini puntano a staccare l'ultimo pass disponibile in doppio a Indian Wells: occupano infatti il nono posto nella Race, e virtualmente sono le ultime qualificate, vista l'assenza di Anna Danilina e della serba Aleksandra Krunic (terze), perché quest'ultima allo Us Open si è rotta il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Domani le azzurre si giocheranno tutto in semifinale con la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls (decime nella Race), che hanno superato in due set l'estone Ingrid Neel e la messicana Giuliana Olmos. In caso di successo, Errani/Paolini andrebbero alle Finals per il terzo anno di fila.