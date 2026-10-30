Tennis: Atp Vienna, doppio Bolelli-Vavassori si ferma ai quarti

Con già in tasca la qualificazione per il terzo anno consecutivo alle Nitto Atp Finals di Torino, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono usciti di scena nei quarti di finale dell'"Erste Bank Open" di Vienna (veloce indoor - montepremi 2.797.985 euro), uno dei due ATP 500 in programma questa settimana. Gli azzurri, quarti favoriti del seeding (rispettivamente n.10 e n.7 del ranking di specialità) e quinti nella Race, sono stati battuti in rimonta per 67(5) 62 11-9, dopo quasi un'ora e tre quarti di partita, dall'argentino Guido Andreozzi e dal francese Manuel Guinard (n.18 e n.17 in doppio), noni nella Race e ancora a caccia del pass per l'Inalpi Arena. In stagione Bolelli e Vavassori hanno vinto l'ATP 500 di Rotterdam e due titoli da "1000", a Miami e agli Internazionali BNL d'Italia: proprio a Roma hanno firmato una pagina storica, diventando la prima coppia tutta italiana nell'albo d'oro del doppio maschile. Grazie a questo successo sono andati in doppia cifra con i titoli ATP conquistati in carriera (10).