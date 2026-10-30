Tennis: Medvedev in semifinale a Vienna, conquista il pass per le Finals Atp

Il russo Daniil Medvedev, n.5 al mondo, si è qualificato per le semifinali del torneo Atp 500 di Vienna, battendo il francese Adrian Mannarino (6-2, 6-3), e ottiene così il pass per le Finals Atp di Torino. A 30 anni, Daniil Medvedev si unisce al tedesco Alexander Zverev, che da lunedì sarà il nuovo numero 1 mondiale, lo spagnolo Alcaraz e lo statunitense Ben Shelton (n.4), che avevano già ottenuto il pass per il torneo di Torino (15-22 novembre) riservato agli otto migliori della stagione. Una decina di giocatori possono ancora sperare di aggiudicarsi uno degli altri quattro posti per il Masters.