Automobilismo, AF Corse svela la livrea della Ferrari 499P per l'Asian Le Mans Series

30 Ott 2026 - 17:19
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© Ufficio Stampa

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La Ferrari 499P numero 90 di AF Corse, che come annunciato nelle scorse settimane prenderà parte all'Asian Le Mans Series 2026/2027, vestirà un’inedita livrea azzurra e blu scuro, impreziosita da inserti gialli e dettagli che danno alla vettura un aspetto racing e dinamico.
La livrea riprenderà il design che ha accompagnato Luís Pérez Companc nelle recenti stagioni dell’IMSA. Insieme al pilota argentino, che vanta grande esperienza nel FIA World Endurance Championship e otto partecipazioni alla 24 Ore di Le Mans, ci saranno anche i due ufficiali Ferrari Nicklas Nielsen e Yifei Ye, che hanno trionfato nella maratona della Sarthe rispettivamente nel 2024 e nel 2025.

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