Automobilismo, AF Corse svela la livrea della Ferrari 499P per l'Asian Le Mans Series

La livrea riprenderà il design che ha accompagnato Luís Pérez Companc nelle recenti stagioni dell’IMSA. Insieme al pilota argentino, che vanta grande esperienza nel FIA World Endurance Championship e otto partecipazioni alla 24 Ore di Le Mans, ci saranno anche i due ufficiali Ferrari Nicklas Nielsen e Yifei Ye, che hanno trionfato nella maratona della Sarthe rispettivamente nel 2024 e nel 2025.