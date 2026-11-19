Intervistato su "La Repubblica - Milano", Marko Guduric ha commentato il successo in Eurolega contro la Stella Rossa. Una vittoria che ha spezzato un digiuno che durava dal 29 settembre, quando l'Armani grazie ad un buzzer beater di Devon Hall batteva la Virtus 87-85. "Vincere finalmente una partita in Eurolega è stato molto importante. Ci ho pensato tanto, Milano non è una squadra da 1-10 in classifica... Battere la Stella Rossa ci ha ridato fiducia e spero l'energia per poter iniziare una nuova fase della nostra stagione. Credo onestamente che anche i momenti più difficili siano stati importanti per noi, per diventare più forti alla fine. Mancano 26 gare da giocare in Europa, siamo solo a un terzo del cammino. Non bisogna farsi prendere dal panico. Non è facile, la situazione resta diffìcile, tutti vorremmo essere in una posizione migliore di quella attuale e le nostre aspettative erano molto più alte. Ma la verità è che non possiamo cambiare il passato e l'unica cosa che importa, in Eurolega, è pensare a domani, combattere e non mollare mai. Capisco l'insoddisfazione che ci circonda ma abbiamo vinto tutto quello che potevamo vincere in Italia nelle ultime due stagioni, 4 trofei sui 4. Siamo stati solidi: non è facile dirlo oggi, ma è quello che è successo."