Milano, Messina: "LeDay? Fortunati di averlo riportato a Milano"

Così Coach Ettore Messina ha commentato la partita di Belgrado contro il Maccabi: “E’ stata una bella vittoria, l’abbiamo fatta sembrare facile ma non era facile, anche se loro ovviamente attraversano un momento difficile in una stagione complessa. La partita l’abbiamo dovuta controllare fin dall’inizio con la difesa, giocando sia uomo che zona. La chiave è quando abbiamo assunto il controllo dei rimbalzi dopo che gli avevamo concesso sei rimbalzi d’attacco all’inizio. Poi abbiamo continuato a giocare in modo altruistico in attacco, muovendo la palla e alla fine loro hanno perso fiducia. Noi siamo migliorati molto rispetto ai primi mesi della stagione, a quello che eravamo in ottobre e novembre. ma vogliamo continuare a migliorare”. Sulla stagione di Zach LeDay: “E’ un giocatore chiave per noi, ne abbiamo altri, ma lui ci dà tanta energia, entusiasmo, è un leader anche per quello che fa fuori del campo, nell’aiutare i compagni. Siamo fortunati di essere riusciti a riportarlo a Milano”.