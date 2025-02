Ramondino rianima Scafati: "Scalpitavo, credo in questo gruppo"

"Sicuramente da parte mia c'era la grande voglia di tornare in palestra e tornare ad allenare, è stato un anno molto lungo, molto pesante per me, dopo le prime settimane necessarie per ricaricare le energie. L'attesa è stata lunga, pesante, è sempre bello stare in palestra con la squadra. Guardandola dall'esterno il gruppo di giocatori di Scafati è un gruppo che, quando ho accettato la proposta, mi dava la sensazione di avere un buon potenziale e un buon livello di esperienza. Ho pensato che se fossi stato in grado di fare bene il mio lavoro, avrei potuto aiutarli a raggiungere l'obiettivo che la società si era proposta. Un traguardo durissimo da raggiungere, questo è un campionato impressionante a livello di competizione".