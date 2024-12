Eurolega, Messina: "Abbiamo condiviso la palla e il carico di questa vittoria"

Il coach dell'Armani, Ettore Messina, ha espresso la sua felicità dopo la vittoria in Eurolega con la Stella Rossa. "Sono contento per i giocatori, hanno giocato con grande sforzo e volontà di condividere la palla. Ogni volta in cui la nostra difesa è efficace possiamo correre di più. Ci sono alcuni momenti in cui gli abbiamo permesso di rientrare, o almeno di ridurre il gap, dobbiamo lavorare su questo. Abbiamo condiviso il carico di questa vittoria e sconfitto una squadra, come la Stella Rossa, molto profonda, di talento e ben allenata. Una delle candidate per i playoff. I ragazzi hanno il desiderio di avere successo e vincere le partite. Abbiamo ancora qualche alto e basso perché comunque ci mancano giocatori importanti come Nebo e Bolmaro. Ma anche Tonut che è un altro elemento importante. Dobbiamo recuperare alcuni giocatori, la stagione è lunga e abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti".