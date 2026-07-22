Superbike, Lecuona firma con Ducati un rinnovo biennale

22 Lug 2026 - 12:07
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© Ufficio Stampa

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Il Team Aruba.it Racing - Ducati ha annunciato il rinnovo dell'accordo con Iker Lecuona che per le prossime due stagioni di WorldSBK difenderà i colori della squadra italiana in sella alla Ducati Panigale V4R ufficiale.

La conferma del pilota spagnolo rappresenta un segnale di continuità in un percorso condiviso che si è tradotto, dall'inizio della stagione 2026, in grandi risultati con 20 podi e la prima vittoria in Superbike ottenuta in Gara-1 a Donington Park nell'ultimo round.

Stefano Cecconi (Aruba.it Racing – Ducati Team Principal)
"Siamo davvero contenti di proseguire questo percorso con Iker. Fin dall'inizio abbiamo creduto nel suo talento, ma ciò che ci ha conquistato è stato il modo in cui è entrato a far parte del gruppo: si è adattato alla moto e al team con una naturalezza sorprendente, mettendoci sempre la stessa passione, la stessa dedizione e quello spirito di squadra che caratterizza il nostro box. Avere davanti altre due stagioni insieme è una bellissima prospettiva: abbiamo ancora tanta strada da fare, e tutta la voglia di percorrerla fino in fondo per puntare al risultato più importante."

Luigi Dall'Igna (Direttore Generale Ducati Corse)
“La conferma di Iker per le prossime due stagioni è un segnale importante per tutto il progetto Ducati in WorldSBK. In pochi mesi ha dimostrato di saper interpretare al meglio la Panigale V4R, trasformando rapidamente il suo potenziale in risultati concreti e mostrando una crescita costante sotto il profilo tecnico e agonistico. Le basi attuali sono molto solide e i margini di sviluppo interessanti. Iker ha portato velocità, sensibilità di guida ed esperienza, elementi fondamentali in un campionato sempre più competitivo. Ora l'obiettivo è continuare a lavorare con metodo, cercando di alzare ulteriormente il livello in ogni area. Siamo convinti che, con questa ambizione e questa continuità, possa essere protagonista anche nelle sfide più importanti che ci attendono nel prossimo futuro”.

Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati #7)
“E' un momento straordinario. Ho già sottolineato più volte come la mia vita sia cambiata completamente da quando sono entrato in questa grande famiglia. Per questo motivo, il rinnovo del contratto con Aruba.it Racing – Ducati è per me motivo di profonda soddisfazione. Voglio ringraziare Aruba e Ducati per avermi dato questa nuova opportunità. E' bello pensare ad un futuro insieme ma la cosa importante, adesso, è terminare questa stagione nel migliore dei modi, cercando di divertirci, di crescere ancora in termini di prestazioni e soprattutto di ottenere risultati sempre più importanti”.

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