Superbike, Lecuona firma con Ducati un rinnovo biennale

Stefano Cecconi (Aruba.it Racing – Ducati Team Principal)

"Siamo davvero contenti di proseguire questo percorso con Iker. Fin dall'inizio abbiamo creduto nel suo talento, ma ciò che ci ha conquistato è stato il modo in cui è entrato a far parte del gruppo: si è adattato alla moto e al team con una naturalezza sorprendente, mettendoci sempre la stessa passione, la stessa dedizione e quello spirito di squadra che caratterizza il nostro box. Avere davanti altre due stagioni insieme è una bellissima prospettiva: abbiamo ancora tanta strada da fare, e tutta la voglia di percorrerla fino in fondo per puntare al risultato più importante."