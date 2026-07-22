Automobilismo, auto storiche protagoniste a Monza nel weekend

Questo fine settimana l'Autodromo Nazionale Monza ospita la prima edizione di Monza Revival, un fine settimana interamente dedicato alle vetture storiche da competizione che hanno scritto pagine memorabili del motorsport internazionale.
Per due giorni il Tempio della Velocità si trasformerà in un museo dinamico a cielo aperto, con una straordinaria selezione di monoposto, prototipi, GT e vetture turismo che attraversano oltre mezzo secolo di storia, dagli anni Sessanta fino alla conclusione del decennio scorso. Un'occasione unica per vedere nuovamente in azione alcune delle auto più iconiche mai scese in pista, accompagnate dal loro inconfondibile sound.
Saranno sette le categorie protagoniste del weekend. Le Masters Racing Legends porteranno in pista le Formula 1 dell'epoca del celebre motore Ford Cosworth V8 fino all'avvento dei propulsori turbo, con vetture costruite tra il 1966 e il 1985. Le Masters Sports Car Legends riporteranno in azione GT e Prototipi che hanno animato le grandi competizioni endurance tra il 1962 e il 1976.
Spazio anche all'automobilismo più recente con le Masters Endurance Legends 1, dedicate alle vetture endurance costruite tra il 1995 e il 2016, e le Masters Endurance Legends 2, riservate a LMP3, GT3 e GT4 del periodo 1989-2019.
A completare il programma saranno le spettacolari Masters Gentlemen Drivers & Pre-'66 Touring Cars, con GTS, GTP e vetture Turismo antecedenti al 1966, e le affascinanti Masters Group C, che vedranno sfilare in pista le leggendarie IMSA e Can-Am del periodo 1982-1993, molte delle quali ancora impreziosite dalle livree originali che le hanno rese celebri.
Essendo una prima edizione, Monza Revival 2026 rappresenta un prologo destinato a crescere negli anni. Per l'occasione il pubblico potrà accedere gratuitamente a tutte le tribune disponibili dell'Autodromo, mentre il paddock resterà riservato agli addetti ai lavori.
L'attività in pista prenderà il via sabato 25 luglio, dalle 9.00 alle 18.45, con prove libere, qualifiche, sessioni di Time Attack e le prime gare del weekend. Domenica 26 luglio, dalle 9.00 alle 18.10, il programma proseguirà con le seconde gare delle diverse categorie e dimostrazioni dinamiche che accompagneranno il pubblico fino alla conclusione della manifestazione.
Accanto all'azione in pista, grande attenzione sarà dedicata anche all'intrattenimento. Per tutta la durata della manifestazione sarà infatti attiva la Fanzone, uno spazio pensato per offrire un'esperienza coinvolgente a visitatori di tutte le età. Il pubblico potrà concedersi una pausa nell'area relax, rinfrescarsi con la gelateria e, domenica, divertirsi grazie a Dj Set. Non mancheranno attività e animazione dedicate ai più piccoli, con giochi e iniziative pensate per coinvolgere le famiglie, oltre a un'ampia offerta food & beverage che completerà l'esperienza del weekend. Sempre domenica è previsto, sempre in Fanzone, un raduno di auto storiche organizzato da MAMS, Monza Auto Moto storiche.