LBA Serie A: Brescia e Trento ripartono in trasferta, c'è il derby Reggio-Bologna

Salutato il 2024 con il successo sulla regina Trento, la Bertram Derthona Tortona riparte dalla trasferta a Napoli con la voglia di blindare l'accesso alle Final Eight di Coppa Italia. C'è poi la missione della Nutribullet Treviso, impegnata contro la Germani Brescia in vetta al campionato e reduce da sette vittorie di fila. Frank Vitucci presenta il match: "Dopo la partita con Milano torniamo a giocare ancora al PalaVerde, con rinnovata energia e voglia di tornare a vincere dopo due sconfitte consecutive. Sappiamo che affrontiamo una squadra importante, che sta facendo un ottimo percorso di campionato. Noi nonostante ancora qualche infortunio, qualcuno che non è sicuramente in grande condizione, vogliamo far di tutto per vincere. Anche perché la cornice di pubblico del PalaVerde sarà ancora una volta eccezionale. Vogliamo quindi dare una soddisfazione che ci sta seguendo e chi ci sta incoraggiando per questa stagione".