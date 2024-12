Tortona, De Raffaele: "Dovremo limitare il numero delle palle perse"

Walter De Raffaele, coach Bertram Derthona Tortona: "Milano è una squadra di Eurolega che metterà grande pressione, come è sempre stato, sia in attacco che in difesa e sotto questa loro pressione dovremo limitare il numero delle palle perse. Per competere al Forum dovremo alzare l’intensità come impatto fisico, così come sarà determinante la capacità di vincere la battaglia a rimbalzo. L’arrivo di Mannion ha portato a Milano ancora più pericolosità nel ruolo di playmaker. La pausa è stata certamente utile per noi, arrivavamo da sette partite in poco più di venti giorni, quindi è stato un riposo importante. Non è stato ovviamente così per coloro che sono andati nelle Nazionali, anche se la convocazione nella rappresentativa del proprio Paese rappresenta sempre una spinta per i giocatori".