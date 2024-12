Tortona, De Raffaele: "Un successo che ci dà tanta spinta"

All’Unipol Forum di Assago la Bertram Derthona scrive la storia del club vincendo per la prima volta sull’EA7 Emporio Armani Milano dopo i primi sette tentativi andati a vuoto a livello di Serie A. Le dichiarazioni del coach bianconero Walter De Raffaele al termine della gara vinta per 98-94 nella nona giornata della Serie A Unipol: “Sono molto contento della vittoria e per i miei giocatori, così come per i tanti tifosi venuti. Onestamente siamo stati bravi ad approfittare anche della stanchezza di Milano dopo la grande vittoria di Istanbul, ma questo non deve togliere meriti alla nostra squadra che ha giocato con grande attenzione e che ha meritato. Ci aspettavamo il ritorno di Milano dopo la nostra grande prima parte di gara, in cui abbiamo avuto grande impatto con punti da tanti giocatori. E’ un successo che ci dà tanta spinta, abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto perché dobbiamo ancora conoscerci, però stasera è una vittoria che deve darci grande energia perché non succede spesso di vincere a Milano. Sapevamo – prosegue – che per talento, qualità e fisicità Milano sarebbe rientrata, siamo riusciti a rispondere a una prima spallata dandone un’altra, poi loro sono tornati definitivamente anche perché noi abbiamo fatto degli errori, però non ci siamo disuniti e siamo riusciti a portare a casa un finale punto a punto per dei particolari che nelle partite precedenti ci avevano condannato”.