Kobe e Gianna Bryant, il dolore di Vanessa: "Io e le mie figlie siamo completamente devastate"

LE PAROLE

"Io e le mie figlie siamo completamente devastate dall'improvvisa perdita di mio adorato marito Kobe - il meraviglioso padre dei nostri figli - e della mia bella e dolce Gianna - una figlia amorevole, generosa e una meravigliosa sorella per Natalia, Bianka e Capri", Prima ha cambiato la foto del suo profilo Instagram con un'immagine di Gianna che abbraccia papà Kobe. Ora Vanessa, la moglie di Bryant, affida ai social le sue prime parole dopo la tragedia che ha sconvolto la sua vita e quella della sua famiglia, con la morte della leggenda Nba e della figlia in un incidente in elicottero. Kobe Bryant: il ritratto di Giorgio Terruzzi

"Io e le mie ragazze vogliamo ringraziare le milioni di persone che ci hanno dimostrato il loro sostegno e amore in questo momento orribile - ha scritto ancora Vanessa Bryant su Instagram - Grazie per tutte le vostre preghiere. Ne abbiamo bisogno. "Siamo devastate per le famiglie che hanno perso i loro cari domenica e condividiamo il loro dolore. Non ci sono parole per descrivere la nostra sofferenza in questo momento. Mi conforta il pensiero che Kobe e Gianna sapevano di essere amati profondamente. Siamo stati incredibilmente fortunati ad averli avuti nelle nostre vite. Vorrei fossero qui con noi per sempre. Sono i nostri meravigliosi doni del cielo che ci sono stati portati via troppo presto. Non sono sicura di quello che ci riserverà oggi la vita ed è impossibile immaginare cosa sarà senza di loro. Ma ci svegliamo ogni giorno cercando di farcela, con Kobe e la nostra piccola Gigi che ci illuminano la via. Il nostro amore per loro è senza fine, incommensurabile. Vorrei poterli abbracciare, vorrei poter dare loro un bacio. Averli con noi, per sempre"..