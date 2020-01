Il patto tra Kobe Bryant e la moglie Vanessa: mai insieme sull'elicottero

RETROSCENA

Kobe Bryant era abituato ad usare l'elicottero per spostarsi sin da quando giocava per i Los Angeles Lakers e faceva la spola tra Newport Beach e lo Staples Center ma era anche conscio dei pericoli del mezzo, come svela a People una fonte vicina alla famiglia Bryant. "Lui e la moglie Vanessa avevano un accordo: non avrebbero mai volato insieme su un elicottero" il retroscena raccontato al portale americano.

La leggenda Nba voleva assicurarsi che se fosse successo qualcosa in volo le sue bambine non sarebbero rimaste sole, una specie di triste presagio della tragedia avvenuta domenica. La stessa fonte poi aggiunge che Black Mamba voleva viaggiare solo con il pilota di fiducia Ara Zobayan, anche lui morto nell'incidente.

La scelta di spostarsi in elicottero risale agli anni in cui Kobe giocava con i Los Angeles Lakers: "Ero fermo nel traffico e ho perso una recita scolastica - raccontò nel 2018 -. Ho dovuto trovare un modo in cui potevo allenarmi e concentrarmi, ma senza compromettere il tempo con la mia famiglia".