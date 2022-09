Europei Basket: la Spagna di Scariolo è campione d'Europa: Francia ko

BASKET

Juancho Hernangomez è l'eroe a sorpresa per gli iberici, che dominano e sconfiggono la Francia col punteggio di 88-76. Arriva un altro titolo continentale per la Roja

© Getty Images Gli Europei di basket incoronano la Spagna di Sergio Scariolo, autore dell'ennesimo capolavoro alla guida della selezione iberica: la Francia, che aveva eliminato l'Italia nei quarti, viene sconfitta con un netto 88-76. L'eroe ed MVP dell'atto conclusivo è Juancho Hernangomez, autore di 27 punti e letale da tre: sugli scudi anche il fratello Willy e il centro Garuba, che frena Yabusele nel momento decisivo. Quarto titolo continentale per la Roja.

La Spagna torna sul tetto d'Europa, a sette anni dall'ultimo trionfo. L'eroe è nuovamente Sergio Scariolo, capace di tirare fuori qualità e prestazioni inattese da una formazione che non veniva data tra le favoritissime. Arriva così il quarto titolo negli Europei di basket per la Roja e per il coach italiano, che avevano eliminato la Germania (bronzo) in semifinale: la Francia viene sconfitta col punteggio di 88-76. Dopo un inizio contratto, dilaga la Spagna: il primo break è di 9-3 per gli iberici, con sette liberi e Willy Hernangomez sugli scudi. La Roja raggiunge anche il +11 e chiude il primo quarto in totale controllo, col punteggio di 23-14. Il secondo quarto è quello dell'esplosione definitiva di Juancho Hernangomez, già decisivo nella semifinale e salito agli onori della cronaca anche per l'interpretazione del cestista Bo Cruz nel film Netflix "Hustle": in dieci minuti arrivano sei triple e 18 punti, prima che Fournier provi a suonare la carica con due canestri consecutivi.



Si va al riposo sul 47-37 spagnolo, e la Francia tenta il rientro nel terzo quarto sfruttando Yabusele: i transalpini arrivano al -6, ma vengono ricacciati indietro non appena Scariolo schiera Garuba in marcatura sul centro. Il finale è trionfale per la Spagna, coi canestri a ripetizione di Lorenzo Brown (14 punti) e Juancho Hernangomez, che sarà eletto MVP della sfida con 27 punti: si chiude col punteggio di 88-76 e una netta vittoria. La Spagna torna sul tetto d'Europa, dominando contro la Francia. Un successo che arriva nel segno della famiglia Hernangomez: Willy e Juancho hanno marchiato a fuoco questi Europei.