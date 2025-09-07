Italia, Pozzecco lascia la Nazionale: "Il più grande onore della mia carriera"

© Getty Images
© Getty Images
Il ct lascia in lacrime dopo l'eliminazione all'Eurobasket: "Sono molto triste, ho visto i ragazzi soffrire"
© Getty Images
© Getty Images
Gianmarco Pozzezzo lascia la panchina dell'Italia, il ct lo ha annunciato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Slovenia che ha eliminato gli Azzurri dall'Europeo di basket: "Questa è la mia ultima partita da coach della Nazionale, questa è la mia decisione. Sono molto triste perché ho visto i ragazzi soffrire per questa eliminazione, ho amato tutti i miei giocatori". Pozzecco, che aveva il contratto in scadenza, ha aggiunto: "Allenare l'Italia è stato l’onore più grande della mia carriera, ringrazio il presidente Petrucci e il general manager Salvatore Trainotti che hanno creduto in me ogni giorno. Ringrazio il mio staff, sono come fratelli". A succedergli potrebbe essere Luca Banchi, anche lui appena eliminato all'Eurobasket con la Lettonia.
"Non mi interessa che allenatore sono o cosa pensiate di me, mi concentro solo sui giocatori e non lo dico perché abbiamo perso ma perché li ho visti soffrire. Posso essere il peggior allenatore del mondo ma nessuno ha il rispetto che ho io per i giocatori italiani: gliel'ho detto nello spogliatoio. Forse troveranno un altro che li amerà come me ma non più di me". Lasciando la sala stampa, l'ormai ex ct è scoppiato in lacrime.
PETRUCCI: "PARLERÒ CON POZZECCO, HA CREATO GRUPPO COESO"
"Ho appreso che Gianmarco ha dichiarato che questa è stata la sua ultima partita in Nazionale. Parlerò con lui. Lo ringrazio per aver creato in questi anni un gruppo coeso e con il piacere di stare insieme". Così il presidente della Fip Giovanni Petrucci. "Per le scelte sul futuro mi confronterò con Gigi Datome e Salvatore Trainotti, che hanno la responsabilità del Settore Squadre Nazionali maschili - ha aggiunto - Non posso che ringraziare questa Nazionale per aver lottato fino in fondo in tutte le partite di questo Europeo: il futuro è certamente dalla nostra parte e lo testimoniano anche gli straordinari risultati che tutte le nostre Nazionali hanno ottenuto in questa estate incredibile. Non ultimo il Bronzo europeo 3×3 maschile arrivato oggi".
MELLI: "MANCATA SOLO LA CILIEGINA"
Nicolò Melli, capitano dell'Italbasket, ha commentato così l'addio di Pozzecco: "Ci siamo divertiti, ha portato al livello superiore ciò che aveva fatto Sacchetti. Era una vera gioia indossare questa maglia, questo va oltre i risultati a cui siamo andati vicini. Ha fatto una grande torta a cui è mancata solo la ciliegina. La Nazionale è comunque in buone mani, le nuove levi sono promettenti".
Commenti (0)