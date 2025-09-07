Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Basket
basket

Italia, Pozzecco lascia la Nazionale: "Il più grande onore della mia carriera"

Il ct lascia in lacrime dopo l'eliminazione all'Eurobasket: "Sono molto triste, ho visto i ragazzi soffrire"

07 Set 2025 - 22:03
1 di 12
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Gianmarco Pozzezzo lascia la panchina dell'Italia, il ct lo ha annunciato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Slovenia che ha eliminato gli Azzurri dall'Europeo di basket: "Questa è la mia ultima partita da coach della Nazionale, questa è la mia decisione. Sono molto triste perché ho visto i ragazzi soffrire per questa eliminazione, ho amato tutti i miei giocatori".  Pozzecco, che aveva il contratto in scadenza, ha aggiunto: "Allenare l'Italia è stato l’onore più grande della mia carriera, ringrazio il presidente Petrucci e il general manager Salvatore Trainotti che hanno creduto in me ogni giorno. Ringrazio il mio staff, sono come fratelli". A succedergli potrebbe essere Luca Banchi, anche lui appena eliminato all'Eurobasket con la Lettonia.

"Non mi interessa che allenatore sono o cosa pensiate di me, mi concentro solo sui giocatori e non lo dico perché abbiamo perso ma perché li ho visti soffrire. Posso essere il peggior allenatore del mondo ma nessuno ha il rispetto che ho io per i giocatori italiani: gliel'ho detto nello spogliatoio. Forse troveranno un altro che li amerà come me ma non più di me". Lasciando la sala stampa, l'ormai ex ct è scoppiato in lacrime.

PETRUCCI: "PARLERÒ CON POZZECCO, HA CREATO GRUPPO COESO"
"Ho appreso che Gianmarco ha dichiarato che questa è stata la sua ultima partita in Nazionale. Parlerò con lui. Lo ringrazio per aver creato in questi anni un gruppo coeso e con il piacere di stare insieme". Così il presidente della Fip Giovanni Petrucci. "Per le scelte sul futuro mi confronterò con Gigi Datome e Salvatore Trainotti, che hanno la responsabilità del Settore Squadre Nazionali maschili - ha aggiunto - Non posso che ringraziare questa Nazionale per aver lottato fino in fondo in tutte le partite di questo Europeo: il futuro è certamente dalla nostra parte e lo testimoniano anche gli straordinari risultati che tutte le nostre Nazionali hanno ottenuto in questa estate incredibile. Non ultimo il Bronzo europeo 3×3 maschile arrivato oggi".

MELLI: "MANCATA SOLO LA CILIEGINA"
Nicolò Melli, capitano dell'Italbasket, ha commentato così l'addio di Pozzecco: "Ci siamo divertiti, ha portato al livello superiore ciò che aveva fatto Sacchetti. Era una vera gioia indossare questa maglia, questo va oltre i risultati a cui siamo andati vicini. Ha fatto una grande torta a cui è mancata solo la ciliegina. La Nazionale è comunque in buone mani, le nuove levi sono promettenti".

Leggi anche
Danilo Gallinari

Gallinari lascia la Nazionale: "Siamo in buone mani per il futuro, sarà emozionante vederli in TV"

pozzecco
nazionale
addio

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:35
Bologna-Brescia 90-87

Bologna-Brescia 90-87

01:19
Belinelli ha detto stop

Belinelli ha detto stop

01:00
DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

01:16
MCH PARATA OKLAHOMA CITY THUNDER MCH

La parata dei campioni: che festa per Oklahoma City Thunder

01:57
Il trionfo della Virtus

Il trionfo della Virtus

01:40
MCH FESTEGGIAMENTI BOLOGNA MCH

Bologna è campione d'Italia: le immagini della festa

01:02
MCH DEDICHE POLONARA MCH

Magliette, cori, videochiamata: tutti con Achille Polonara

01:39
DICH PAJOLA BASKET DICH

Pajola a SM: "Abbiamo fatto un lavoro incredibile"

00:44
DICH HACKETT BASKET DICH

Hackett a SM: "Tanta felicità, abbiamo masticato amaro"

01:59
DICH ZANETTI BASKET DICH

Zanetti a SM: "Shengelia? Abbiamo fatto un'offerta, però..."

01:51
DICH BELINELLI BASKET DICH

Belinelli a SM: "Ritiro? Potrebbe essere la ciliegina sulla torta"

02:08
Virtus: è scudetto!

Virtus: è scudetto!

01:26
Lo sport abbraccia Polonara

Lo sport abbraccia Polonara

01:51
Virtus-Brescia 75-65

Virtus-Brescia 75-65

01:20
Finali Playoff, Bologna vince Gara 2

Finali Playoff, Bologna vince Gara 2

01:35
Bologna-Brescia 90-87

Bologna-Brescia 90-87

I più visti di Basket

Italia, tutto facile con Cipro: se la Grecia perde va agli ottavi da prima

Addio a un genio italiano: è morto Giorgio Armani, aveva 91 anni

Dalla moda alla passione per il basket: Giorgio Armani ha vinto 15 trofei con l'Olimpia Milano

Final Eight, Marigona incanta Torino

Pozzecco verso la Slovenia: "Doncic impossibile da fermare, ma sono fiducioso"

Martina Caretta, bellezza pugliese per la Coppa Italia LNP

Basket ora per ora
Vedi tutti
21:49
Basket, Europeo U16: Italia ko in semifinale con la Lituania
19:39
Basket, Varese: Mauro Villa confermato per la stagione 2025/26
19:10
Basket: riunione Fip-Lba-Lnp a Trieste su emanazione biglietti
13:40
Bonamico, Petrucci: "E' stata una colonna per l'Italia"
17:51
Basket: Forlì esclusa da torneo estivo per motivi di ordine pubblico