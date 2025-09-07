Italia, Pozzecco lascia la Nazionale: "Il più grande onore della mia carriera"

Gianmarco Pozzezzo lascia la panchina dell'Italia, il ct lo ha annunciato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Slovenia che ha eliminato gli Azzurri dall'Europeo di basket: "Questa è la mia ultima partita da coach della Nazionale, questa è la mia decisione. Sono molto triste perché ho visto i ragazzi soffrire per questa eliminazione, ho amato tutti i miei giocatori". Pozzecco, che aveva il contratto in scadenza, ha aggiunto: "Allenare l'Italia è stato l’onore più grande della mia carriera, ringrazio il presidente Petrucci e il general manager Salvatore Trainotti che hanno creduto in me ogni giorno. Ringrazio il mio staff, sono come fratelli". A succedergli potrebbe essere Luca Banchi, anche lui appena eliminato all'Eurobasket con la Lettonia.