Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Basket
Basket

NBA Europe, Tatum rivela: "Vogliamo club come il Milan nella nuova Champions League di basket"

Il Deputy Commissioner di NBA è intervenuto per parlare del nuovo progetto del basket americano in Europa

di Redazione
21 Nov 2025 - 10:40

Il progetto NBA Europe sta prendendo sempre più forma e, con esso, anche la commistione con il mondo del calcio. Ma andiamo con ordine. Il campionato, che dovrebbe essere lanciato nel 2027, vedrebbe coinvolte 12 squadre (o franchigie) permanenti, mentre altre quattro arriverebbero dalla Basketball Champions League, organizzata dalla FIBA (partner di NBA), e da altri campionati nazionali. 

Dunque, perché il calcio? A spiegarlo è lo stesso Deputy Commissioner di NBA, Mark Tatum, che per la prima volta parla anche del coinvolgimento di una big della nostra Serie A. Queste le sue parole durante la Dealmakers conference dello Sports Business Journal "Sarà quasi come una Champions League del basket in Europa, quindi brand come Real Madrid, Barcellona, Manchester City, PSG e AC Milan giocheranno a basket. È piuttosto interessante. Saranno contenuti premium sportivi in diretta rilevanti non solo in Europa, ma a livello globale. Avranno importanza in Asia, negli Stati Uniti e in Nord America perché alcuni dei marchi di cui stiamo parlando hanno un enorme seguito in giro per il mondo". 

Il basket americano avrebbe scelto Milano e Roma per rappresentare l'Italia. Nella Capitale le idee sono ancora in una fase embrionale, ma lo stesso non si può dire per quanto riguarda il capoluogo lombardo. Oltre ai rossoneri, infatti, l'idea di NBA è coinvolgere anche i cugini dell'Inter creando un'unica squadra di basket per la città della Madonnina. Cosa ne sarebbe dell'Olimpia? Come riportato dall'edizione odierna de Il Giornale, l'EA7 è tra i fondatori dell'Eurolega e avrebbe firmato un contratto con il partner commerciale IMG, con clausola di uscita, fino al 2035/36. Molto, quindi, dipenderà anche da quanto deciderà l'Olimpia: se opterà per la continuità, allora Inter e Milan potrebbero realmente unirsi in una nuova squadra di basket per esaudire i sogni americani. 

Leggi anche

L'Nba Europe si presenta al mondo: ecco il piano e le città coinvolte

Come sottolineato dallo Sports Business Journal, le tempistiche sono abbastanza strette. Nel primo trimestre del 2026 ci saranno i primi acquisti delle franchigie (con un valore compreso tra i 500 milioni e il miliardo di dollari) con l'idea di cominciare a giocare nell'autunno dell'anno successivo. Entrando un po' più nel dettaglio, Tatum ha rivelato: "Nel breve termine, si potrebbe vedere una competizione pensata come una sorta di coppa preseason, dove le squadre NBA vanno in Europa e giocano contro le squadre della lega europea. Ci saranno quindi KnicksLakers Bulls che giocano contro PSG, Real e Manchester City". 

Infine, il Deputy Commissioner ha aggiunto: "Tra cinque, dieci anni, si potrebbe vedere una situazione in cui i vincitori dei primi due classificati della lega europea, per esempio, vengano inseriti nel torneo NBA Cup. Quindi improvvisamente potresti avere Milan e Barcellona che giocano nell’NBA Cup". Insomma, sogni ambiziosi ma che presto potrebbero diventare realtà. 

Leggi anche

Inter e Milan alleate per portare l'NBA in Italia: si valuta l'acquisto dell'Olimpia Milano

nba
nba europe
milan
inter

Ultimi video

01:29
Olimpia ecco i nuovi

Ecco i nuovi dell'Olimpia

01:57
MCH BERRETTINI-BELINELLI COPPA DAVIS MCH

Berrettini-Belinelli, incontro tra giganti a Bologna

01:03
Il weekend di basket

Il weekend di basket

01:33
Colpaccio Olimpia

Colpaccio Olimpia

01:02
Basket, la 7° giornata

Basket, la 7° giornata

01:07
Basket, la 5^ giornata

Basket, la 5^ giornata

01:15
L'Olimpia stende Parigi

L'Olimpia stende Parigi

01:00
Brescia comanda la "A"

Brescia comanda la "A"

00:28
Virtus-Pana 92-75

Virtus-Pana 92-75

01:29
MCH EUROLEGA, VIRTUS BATTE PANATHINAIKOS MCH

Grande Virtus in Eurolega: battuto anche il Panathinaikos

00:34
toppsnba

Topps porta la Nba al Lucca Comics & Games

02:07
Milano pensa in grande

Milano pensa in grande

01:01
Basket, prima giornata

Basket, prima giornata

00:33
Basket: Bianchi nuovo Ct

Basket: Bianchi nuovo Ct

01:32
L'Olimpia non sbaglia

L'Olimpia non sbaglia: sua la Supercoppa

01:29
Olimpia ecco i nuovi

Ecco i nuovi dell'Olimpia

I più visti di Basket

MCH BERRETTINI-BELINELLI COPPA DAVIS MCH

Berrettini-Belinelli, incontro tra giganti a Bologna

Virtus-Maccabi, Lepore lancia l'allarme: "Rischi altissimi: la partita va spostata"

Virtus-Maccabi, zona rossa intorno al PalaDozza

LeBron James torna in campo: nuovo record di doppia cifra

Italbasket, ecco i primi convocati di Banchi: Polonara "capitano non giocatore"

Milano cade dopo quattro vittorie di fila in Eurolega: Olimpia ko in casa contro l'Hapoel

Basket ora per ora
Vedi tutti
21:49
Basket, Europeo U16: Italia ko in semifinale con la Lituania
19:39
Basket, Varese: Mauro Villa confermato per la stagione 2025/26
19:10
Basket: riunione Fip-Lba-Lnp a Trieste su emanazione biglietti
13:40
Bonamico, Petrucci: "E' stata una colonna per l'Italia"
17:51
Basket: Forlì esclusa da torneo estivo per motivi di ordine pubblico