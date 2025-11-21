NBA Europe, Tatum rivela: "Vogliamo club come il Milan nella nuova Champions League di basket"

Dunque, perché il calcio? A spiegarlo è lo stesso Deputy Commissioner di NBA, Mark Tatum, che per la prima volta parla anche del coinvolgimento di una big della nostra Serie A. Queste le sue parole durante la Dealmakers conference dello Sports Business Journal "Sarà quasi come una Champions League del basket in Europa, quindi brand come Real Madrid, Barcellona, Manchester City, PSG e AC Milan giocheranno a basket. È piuttosto interessante. Saranno contenuti premium sportivi in diretta rilevanti non solo in Europa, ma a livello globale. Avranno importanza in Asia, negli Stati Uniti e in Nord America perché alcuni dei marchi di cui stiamo parlando hanno un enorme seguito in giro per il mondo".