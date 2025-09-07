Gallinari lascia la Nazionale: "Siamo in buone mani per il futuro, sarà emozionante vederli in TV"

Last dance in azzurro per Danilo Gallinari, che chiude tristemente la sua carriera con la Nazionale senza titoli ma regala ai tifosi speranze per il futuro nel post partita della gara persa con la Serbia agli ottavi di Eurobasket: “Siamo in ottime mani. I ragazzi più giovani sono maturati tantissimo dal primo giorno di raduno e anche nelle loro stagioni con il club e nel loro percorso. Sarà emozionante per me continuare a vederli in tv - ha dichiarato il Gallo a Sky visibilmente commosso - In questo momento provo tante emozioni e voglio ringraziare tutti, dai miei compagni allo staff ai tifosi, sono davvero molto emozionato.”