Basket
basket

Gallinari lascia la Nazionale: "Siamo in buone mani per il futuro, sarà emozionante vederli in TV"

Il Gallo dice addio con il ko contro Doncic che elimina gli Azzurri da Eurobasket: "Ce l’abbiamo messa tutta"

07 Set 2025 - 19:58
Last dance in azzurro per Danilo Gallinari, che chiude tristemente la sua carriera con la Nazionale senza titoli ma regala ai tifosi speranze per il futuro nel post partita della gara persa con la Serbia agli ottavi di Eurobasket: “Siamo in ottime mani. I ragazzi più giovani sono maturati tantissimo dal primo giorno di raduno e anche nelle loro stagioni con il club e nel loro percorso. Sarà emozionante per me continuare a vederli in tv - ha dichiarato il Gallo a Sky visibilmente commosso - In questo momento provo tante emozioni e voglio ringraziare tutti, dai miei compagni allo staff ai tifosi, sono davvero molto emozionato.” 

Poi sulla partita contro la Slovenia del fenomeno Doncic: "Ha fatto una prestazione incredibile. Noi non abbiamo mai mollato, ma sappiamo che per vincere le partite bisogna giocare per 40 minuti. Siamo partiti così così, ma poi ce l’abbiamo messa tutta. A rimbalzo siamo stati meno forti oggi, abbiamo subito anche dai loro lunghi ma nonostante tutto abbiamo dato tutto.”

L'Italia lotta ma Doncic è troppo forte, la Slovenia va ai quarti di finale

