Virtus-Maccabi: fumogeni, mazze di legno e idranti in centro a Bologna

Guerriglia in centro, barricate con materiale dei cantieri
Bombe carta e idranti in azione in centro a Bologna, all'angolo fra via Lame e via Marconi. Il corteo partito da piazza Maggiore per protestare contro la partita Virtus-Maccabi si è lungamente fronteggiato con il cordone di polizia, sono partite delle bombe carta, la polizia ha risposto azionando gli idranti per disperdere la folla.
I manifestanti hanno lanciato anche oggetti trovati nei cantieri. Il corteo è composto da alcune migliaia di persone. Dopo l'utilizzo degli idranti e il lancio delle bombe carta si è creata una situazione di guerriglia urbana nel cuore di Bologna con il corteo che si è frazionato in gruppi. Alcuni manifestanti hanno utilizzato i cassonetti e il materiale del cantiere per la costruzione del tram per fare delle barricate. Proseguono i lanci di fumogeni.
Il corteo pro Pal, partito alle 19 da piazza Maggiore a Bologna, formato da circa 5mila manifestanti, è arrivato intorno alle 19.40 su via Lame all'altezza della baracchina Tper si è fermato per diversi minuti. Alcuni dei manifestanti si sono coperti il volto e hanno smontato parti del cantiere e hanno recuperato transenne, mazze di legno e altri materiali. Lo riferisce la Questura di Bologna. Alle 20 circa, alcuni manifestanti hanno iniziato a lanciare numerosi fumogeni, bottiglie di vetro verso gli agenti.
Sono stati sparati anche dei fuochi d'artificio indirizzati sulle forze dell'ordine ad altezza uomo. Molti hanno preso dei bastoni dal cantiere. A quel punto - spiega la Questura - è stato reso necessario l'utilizzo dell'idrante da parte delle forze dell'ordine per disperdere la folla. Il gruppo si è popi diviso, alcuni dei manifestanti si sono spostati verso via Malpighi altri verso via Ugo bassi e altri verso via Marconi.