Virtus-Maccabi: fumogeni, mazze di legno e idranti in centro a Bologna

Il corteo pro Pal, partito alle 19 da piazza Maggiore a Bologna, formato da circa 5mila manifestanti, è arrivato intorno alle 19.40 su via Lame all'altezza della baracchina Tper si è fermato per diversi minuti. Alcuni dei manifestanti si sono coperti il volto e hanno smontato parti del cantiere e hanno recuperato transenne, mazze di legno e altri materiali. Lo riferisce la Questura di Bologna. Alle 20 circa, alcuni manifestanti hanno iniziato a lanciare numerosi fumogeni, bottiglie di vetro verso gli agenti.