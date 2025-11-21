Basket, Eurolega: Bologna in casa è imbattibile, Maccabi Tel Aviv ko

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA-MACCABI TEL AVIV 99-89

Quando Bologna gioca in casa non ce n’è per nessuno: anche il Maccabi Tel Aviv si arrende 99-89 al PalaDozza. Fin dal primo periodo i padroni di casa fanno capire l’andamento della gara: Edwards infila subito tre triple, con gli emiliani che conducono sul 26-24. Santos e Rayman provano a tenere a galla la formazione ospite, ma il parziale di 10-0 delle V-nere (due triple di Vildoza pesantissime) portano il divario anche al +14 in favore degli uomini di Ivanovic. All’intervallo Bologna conduce 56-45, poi dopo la pausa lunga Santos e Sorkin provano a far riavvicinare gli israeliani (fino al -7). A salire in cattedra per l’Olidata è ancora una volta Edwards, micidiale dal perimetro con percentuali altissime, per portare la Virtus fino all’80-66 con seicento secondi rimasti da giocare. Gli uomini di Ivanovic restano in controllo, nonostante gli avversari si avvicinino sensibilmente grazie all’ottimo quarto periodo di Dowtin. Pajola, Jallow e Alston fanno la differenza per i bianconeri, che portano a casa il successo. Vince Bologna 99-89 e fa registrare il sesto successo in dodici appuntamenti, con cinque vittorie su cinque in casa. Nono ko per Maccabi Tel Aviv, al netto di tre vittorie