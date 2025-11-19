Virtus-Maccabi: zona rossa intorno al PalaDozza

Per gestire l'ordine pubblico di venerdì per la partita di basket Virtus-Maccabi sarà chiusa tutta la zona intorno al PalaDozza, in centro a Bologna, verranno fatte ordinanze per limitare l'accesso ai veicoli, chiudere anticipatamente le scuole nella zona, mentre i cantieri del tram saranno liberati "da tutto ciò che può essere pericoloso". Lo ha spiegato il sindaco di Bologna Matteo Lepore: "Questo limiterà molto la libertà dei cittadini bolognesi per venerdì", ha detto. "Ci sarà - ha proseguito - una sorta di zona rossa con due livelli di filtraggio, il questore sta concordando con i manifestanti il percorso. Gli abbonati entreranno con un filtro, si sa già che centinaia di tifosi non parteciperanno, soprattutto i genitori che non intendono portare i figli alla partita e questo dice molto sulla situazione assurda in cui siamo", ha aggiunto il sindaco. Lepore ha detto anche di aver chiesto, nel comitato, che "i costi per la gestione dell'ordine pubblico non siano a carico dell'amministrazione comunale", ma del ministero, della società, la Virtus, visto che "qualora ci fossero danni dovremo farci carico come sempre della pulizia.