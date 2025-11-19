Virtus-Maccabi: zona rossa intorno al PalaDozza

"Limitazioni a veicoli e scuole, liberiamo i cantieri"
Per gestire l'ordine pubblico di venerdì per la partita di basket Virtus-Maccabi sarà chiusa tutta la zona intorno al PalaDozza, in centro a Bologna, verranno fatte ordinanze per limitare l'accesso ai veicoli, chiudere anticipatamente le scuole nella zona, mentre i cantieri del tram saranno liberati "da tutto ciò che può essere pericoloso". Lo ha spiegato il sindaco di Bologna Matteo Lepore: "Questo limiterà molto la libertà dei cittadini bolognesi per venerdì", ha detto. "Ci sarà - ha proseguito - una sorta di zona rossa con due livelli di filtraggio, il questore sta concordando con i manifestanti il percorso. Gli abbonati entreranno con un filtro, si sa già che centinaia di tifosi non parteciperanno, soprattutto i genitori che non intendono portare i figli alla partita e questo dice molto sulla situazione assurda in cui siamo", ha aggiunto il sindaco. Lepore ha detto anche di aver chiesto, nel comitato, che "i costi per la gestione dell'ordine pubblico non siano a carico dell'amministrazione comunale", ma del ministero, della società, la Virtus, visto che "qualora ci fossero danni dovremo farci carico come sempre della pulizia.
Le attività commerciali, in particolare quelle in zona Paladozza dove venerdì sera si giocherà il match di Eurolega fra Virtus e Maccabi, hanno avuto "ampie rassicurazioni: c'è una zona di protezione per l'evento. Per quanto riguarda l'orario delle attività provinciali non è previsto alcun anticipo di chiusura". Così il direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna Giancarlo Tonelli al termine dell'incontro, in Prefettura, del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicato alla partita di pallacanestro. "Ci sono state date rassicurazioni - aggiunge - sul fatto che la presenza delle forze dell'ordine sarà di prevenzione. Quella tra Virtus e Maccabi è una partita di pallacanestro: mi sembra che siamo andati molto oltre le righe in questa città, ci sarebbe bisogno di vivere queste situazioni in maniera diversa, la politica dovrebbe avere più rispetto per lo sport. I commercianti della zona sono preoccuparti per le loro attività, quindi di quello che potrebbe essere la conseguenza di qualche incidente. Tutti però sono dell'idea di volere rimanere aperti".