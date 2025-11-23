Basket, Serie A: Milano cade ancora, Trieste piega l’Olimpia 86-82

Milano fa tappa al PalaTrieste per sfidare gli alabardati e vive un primo quarto davvero complicato. I padroni di casa giocano infatti un’ottima frazione inaugurale, chiudendo avanti 30-21. Trieste fa valere la propria fisicità e fa soffrire l’Olimpia sotto canestro, tirando anche con ottime percentuali da dietro l’arco dei tre punti. Trascinatori nei primi dieci minuti di partita sono Ramsey e Sissoko, che vedono poi la propria squadra toccare anche il +13 nel secondo quarto, prima di subire il rientro di Milano. Spinta da Shields ed Ellis, l’EA7 inizia a ingranare, risalendo fino al -3 e presentandosi all’intervallo con un solo possesso da recuperare. Il secondo tempo inizia quindi con Trieste avanti 44-41, risultato che si tramuta poi nel 70-65 di fine terzo quarto. Dopo aver pareggiato la partita sul 48-48, Milano subisce infatti un’altra accelerata triestina, che riporta anche a +9 la squadra di casa per qualche secondo. Decisivo è allora il quarto finale, dove la tripla di Ricci vale il -1 per l’Olimpia, mentre quella di Brooks il primo sorpasso nel momento più caldo. Si gioca punto a punto e ad avere la meglio sono gli alabardati, 86-82. Trieste sale così a 10 punti in classifica e aggancia proprio Milano, al secondo ko di fila in campionato.