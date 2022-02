Basket, qualificazioni mondiali: l’Italia batte l’Islanda

BASKET

Gli azzurri si prendono la rivincita del ko esterno e ottengono la seconda vittoria nel girone, 95-87. Ottima prova di Della Valle e Vitali

L’Italia del basket risponde con un bel successo alle critiche piovute dopo l’ultima sconfitta nel girone di qualificazione dei mondiali. Nel ritorno con l’Islanda, stavolta in casa, gli azzurri vincono con un agevole 95-87, spinti dalle prestazioni di Della Valle (24 punti) e Vitali (17). In cabina di regia Mannion trova 16 punti nonostante i pochi minuti in campo per i tanti falli. Agli islandesi non bastano i 30 punti di Fridriksson.

L’Italia rialza la testa e reagisce alla sconfitta di giovedì sera battendo l’Islanda a Bologna 95-87. Gli azzurri rispondono al ko proprio con gli islandesi, arrivato al secondo supplementare, con una prestazione di precisione nella metà campo offensiva e di agonismo, che non lascia scampo agli avversari. Nel primo quarto gli uomini di Sacchetti fanno abbastanza fatica e chiudono sotto 28-27, nonostante un Mannion in gran spolvero (10 punti con 4/4 dal campo). Nell’altra metà stavolta è Fridriksson il faro, con 9 punti nei primi minuti e buona parte dei palloni sulle sue mani. Nel secondo quarto Della Valle sale in cattedra e arriva a 15 punti personali. Dall’altra parte Hlinason è meno efficace dell’andata, l’Italia sorpassa con una tripla di Pajola per il 35-33 e allunga fino al 53-45 all’intervallo lungo.

Gli azzurri entrano bene in campo dopo la pausa e infilano subito un parziale di 8-0: l’unica cattiva notizia è il quarto fallo di Nico Mannion, che dopo aver passato il secondo periodo in panchina con due falli finisce presto nella lista dei cattivi e viene risparmiato per un po’ da Sacchetti. L’Italia comunque riesce a difendere meglio e completa il terzo quarto avanti 74-62, sfruttando la panchina più profonda rispetto agli islandesi e la crescita di Vitali. Tornati in campo, una bella tripla di Della Valle vale il +19 a 7’ dalla fine e indirizza l’incontro. L’Islanda prova a rientrare ma non si avvicina mai abbastanza da fare paura agli italiani, anche perché il ritorno in campo di Mannion permette di segnare a referto altri punti importanti. Gli azzurri vincono 95-87 e colgono la seconda vittoria, ipotecando la qualificazione al secondo girone. Per arrivare ai mondiali, però, serviranno vittorie pesanti contro nazionali più attrezzate. Nel frattempo Sacchetti può festeggiare le prestazioni di Della Valle (26 punti, 5 assist e 4 rimbalzi), Vitali (17 punti) e Mannion (16). All’Islanda non bastano i 30 punti di Fridriksson, mentre il dominatore dell’andata Hlinason si ferma a 14 con 8 rimbalzi. Le prossime partite saranno contro Olanda e Russia, aspettando le decisioni sulla situazione internazionale.