TRAPANI, ROSSATO: "NAZIONALE? L'AVEVO SOGNATO TANTE VOLTE"

Dall'intervista rilasciata a Tuttosport, ecco alcuni passaggi delle sensazioni di Riccardo Rossato relative all'avvio di stagione con Trapani e alla chiamata ricevuta con Italbasket: "Convocazione? L'avevo sognato tante volte. Quando invece diventa realtà capisci che davvero se ce la metti tutta i sogni si avverano. È gioia e consapevolezza. Trapani? Sono contentissimo di essere arrivato. Ho la fortuna di avere ricevuto questa chance dal presidente Antonini e di essere allenato da un coach importante e vincente come Repesa. Sto cercando di sfruttarla al meglio e so che il mio resta un percorso sempre in crescita. La cosa bellissima è che ogni allenamento è come se fosse partita, inizi a marcare Galloway sul blocco cambi e trovi Petrucelli, o Robinson che è tra i più forti in campionato. Ci sono Repesa, Diana, Isaac Jenkins per i fondamentali. Il progetto è ambizioso, una ventata di aria fresca per il campionato. L’obiettivo è giocare i playoff da protagonisti".