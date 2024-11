ITALBASKET: CASARIN OUT PER UN TRAUMA DISTORSIVO, NIENTE FLACCADORI

Con un volo da Roma a Reykjavik gli Azzurri si trasferiscono questo pomeriggio in Islanda, dove venerdì 22 novembre affronteranno i padroni di casa alle 19.30 locali. Davide Casarin è stato autorizzato a lasciare il raduno prima della partenza a casa di un trauma distorsivo occorsogli durante l’allenamento di questa mattina. Diego Flaccadori è stato autorizzato a non aggregarsi alla squadra. Dopo due giorni di allenamenti al Centro di Preparazione OIimpica dell’Acqua Acetosa nella Capitale, la squadra di coach Gianmarco Pozzecco affronta il back to back contro gli islandesi sulla via che porta a EuroBasket 2025. Il ritorno è in programma lunedì 25 novembre a Reggio Emilia alle 20.30. Sabato 23 novembre alle 18.30, presso la Sala del Tricolore del Comune di Reggio Emilia, si terrà la conferenza stampa di Italia-Islanda.