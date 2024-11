POZZECCO: "FAYE? NON SO SE POTRÀ DIVENTARE ITALIANO"

Intervistato da TeleReggio in occasione dell'imminente sfida di Italbasket al PalaBigi (vs Islanda, lunedì 25 ore 20.30), il CT Gianmarco Pozzecco ha affrontato il tema relativo alla convocazione di Momo Faye: "L'ho visto a Torino alla Coppa Italia e finita la partita l'ho cercato, sono andato a fargli i complimenti. Mi aveva stupito come giocatore. Mi ha stupito anche quando gli ho fatto i complimenti per come ha reagito, ha fatto un sorriso alla Momo Faye. Nemmeno nella più grossa delle mie previsioni avrei potuto immaginarmi un giocatore già così pronto. Determinante, un giocatore che al di là del fatto che giochi oggi come straniero è performante. Non so se potrà diventare italiano, abbiamo delle leggi precise. Un tasto dolente, che un po' mi infastidisce. Non più tardi di qualche giorno fa i miei assistenti, tra i quali Federico Fucà, mi hanno mandato un messaggio con la notizia che la Georgia annunciava un giocatore americano [Kamar Baldwin ndr]. Per noi purtroppo, o per fortuna, non funziona così. Possiamo usufruire solo di giocatori che hanno spiccatamente caratteristiche italiane, che hanno la possibilità di acquisire il passaporto per situazioni burocratiche accessibili. Invece in altri paesi succedono cose diverse. Penso che Momo Faye non potrà, purtroppo per me, mai giocare per noi. Lo ringrazio perché mi piace allenare ragazzi che dimostrano di voler giocare con la nostra Nazionale".