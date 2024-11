Pozzecco all'allenamento dell'Italrugby poi scambio di maglie azzurre col ct Quesada

L’Italrugby di Quesada, dopo il match a Udine con l’Argentina ritornerà in campo il 17 novembre al ‘Luigi Ferraris’ di Genova contro la Georgia e, infine, il 23 novembre all’Allianz Stadium di Torino per l’attesissima sfida contro gli All Blacks. Per l’Italbasket di Pozzecco il mese di novembre coincide con la doppia sfida all’Islanda (prima a Reykjavík il 22 novembre, poi a Reggio Emilia il 25 novembre) che potrebbe chiudere positivamente e definitivamente il discorso della qualificazione ai prossimi Campionati Europei di basket in programma nel 2025 in Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia.