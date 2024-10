Peppe Poeta a SportMediaset: "Vi racconto il mio basket. E su Messina e Poz..."

Ereditare la panchina da Alessandro Magro, dopo un ciclo che ha regalato a Brescia una storica Coppa Italia, non era certo il più agevole dei compiti. Specie per un giovane allenatore esordiente, alla prima esperienza da head coach. Con entusiasmo e col sorriso sulle labbra, qualità che l'hanno da sempre contraddistinto quando frequentava il parquet in canotta e pantaloncini, Peppe Poeta sta dando ragione a chi ha avuto il coraggio di puntare su di lui.