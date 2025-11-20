Logo SportMediaset

Italbasket, ecco i primi convocati di Banchi: Polonara "capitano non giocatore"

Prima chiamata in Nazionale A per Luigi Suigo, Diego Garavaglia e Luca Vincini

di Stefano Ronchi
20 Nov 2025 - 16:55
© italyphotopress

© italyphotopress

Tutto pronto in casa Italbasket per l'inizio delle qualificazioni al Mondiale di basket 2027. A pochi giorni dall'esordio contro l'Islanda in programma a Tortona giovedì 27 novembre, il nuovo commissario tecnico Luca Banchi ha reso nota la sua prima lista dei convocati. Nel gruppo figura anche Achille Polonara manterrà il ruolo di "capitano non giocatore" e continuerà a far parte del progetto. Forte delle sue 94 presenze con la maglia della Nazionale, Polonara aveva già ricoperto questa funzione nel match contro l'Ungheria disputato nel febbraio 2024, valido per le qualificazioni a EuroBasket 2025.

All'interno dell'elenco compaiono le prime convocazioni nella Nazionale A per Luigi Suigo, Diego Garavaglia e Luca Vincini. Tra gli atleti a disposizione figurano anche Elisèe Assui e Giovanni Veronesi. Francesco Ferrari è invece l'unico giocatore proveniente dal campionato di Serie A2: non ha ancora debuttato con la Senior, pur essendo stato inserito nella squadra nella finestra di febbraio 2025.

Il raduno della formazione azzurra è programmato per lunedì 24 novembre ad Alessandria. Successivamente, il gruppo sosterrà tre sedute di allenamento a Tortona in preparazione della gara contro la selezione islandese. Venerdì 28 novembre è previsto lo spostamento a Klaipeda, sede dell'incontro con la Lituania che si terrà domenica 30 novembre alle 17.30 italiane.

Questi gli azzurri convocati: Amedeo Della Valle (Brescia), Stefano Tonut (Milano), Amedeo Tessitori (Venezia), Gabriele Procida (Real Madrid), Diego Garavaglia (Ulm), Francesco Ferrari (Cividale), Tommaso Baldasso (Tortona), Luigi Suigo (Mega Superbet, Serbia), Leonardo Candi (Venezia), Davide Casarin (Cremona), Achille Polonara (Sassari), Matteo Librizzi (Varese), Riccardo Rossato (Trapani), Sasha Grant (Cremona), Nicola Akele (Virtus Bologna), Luca Vincini (Sassari) e John Petrucelli (Trapani).

