Italbasket, ecco i primi convocati di Banchi: Polonara "capitano non giocatore"

All'interno dell'elenco compaiono le prime convocazioni nella Nazionale A per Luigi Suigo, Diego Garavaglia e Luca Vincini. Tra gli atleti a disposizione figurano anche Elisèe Assui e Giovanni Veronesi. Francesco Ferrari è invece l'unico giocatore proveniente dal campionato di Serie A2: non ha ancora debuttato con la Senior, pur essendo stato inserito nella squadra nella finestra di febbraio 2025.