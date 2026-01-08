Eurolega: Bologna cade ad Atene, il Panathinaikos vince 84-71

PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 84-71

Reduce da due vittorie casalinghe centrate contro Milano e Zalgiris negli ultimi due turni europei, Bologna scende sul parquet di OAKA per la super sfida contro il Panathinaikos di Ataman, sconfitto invece due giorni fa proprio dall’Olimpia davanti al proprio pubblico. Ivanovic deve rinunciare a Vildoza, messo ko da una lesione muscolare, ma ritrova almeno Momo Diouf, potendo così ampliare le rotazioni sotto canestro. Il quarto inaugurale vede Bologna approcciare bene l’incontro, grazie soprattutto a Edwards e Akele, prima di lasciarsi staccare dalla brusca accelerata effettuata dal Pana. Osman, Holmes ed Hernangomez trascinano infatti gli ellenici sul +10, con i padroni di casa che mandano poi in archivio la prima frazione sul 23-15. Nunn aiuta quindi i greci a estendere ulteriormente il gap in apertura di secondo quarto, con Bologna che non si lascia però abbattere: trascinate da Edwards e Morgan, le Vu Nere rientrano sul -3, presentandosi poi all’intervallo con soli due possessi da recuperare.