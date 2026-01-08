Logo SportMediaset

Basket
BASKET

Eurolega: Bologna cade ad Atene, il Panathinaikos vince 84-71

Le Vu Nere non riescono a replicare l’impresa centrata lo scorso ottobre al PalaDozza nonostante i 24 punti di Edwards

08 Gen 2026 - 22:15
© Virtus Bologna X

© Virtus Bologna X

Serviva un altro capolavoro a Bologna per battere il Panathinaikos anche ad Atene, ma purtroppo non è arrivato. Dopo lo splendido successo messo a segno lo scorso ottobre al PalaDozza, la Virtus non riesce a ripetersi nello storico palazzetto di OAKA, cedendo 84-71 alla squadra di Ataman nel Round 21 di Eurolega. Nunn vive una serata da 21 punti e permette agli ellenici di rifarsi dopo il ko patito due giorni fa contro Milano.

PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 84-71
Reduce da due vittorie casalinghe centrate contro Milano e Zalgiris negli ultimi due turni europei, Bologna scende sul parquet di OAKA per la super sfida contro il Panathinaikos di Ataman, sconfitto invece due giorni fa proprio dall’Olimpia davanti al proprio pubblico. Ivanovic deve rinunciare a Vildoza, messo ko da una lesione muscolare, ma ritrova almeno Momo Diouf, potendo così ampliare le rotazioni sotto canestro. Il quarto inaugurale vede Bologna approcciare bene l’incontro, grazie soprattutto a Edwards e Akele, prima di lasciarsi staccare dalla brusca accelerata effettuata dal Pana. Osman, Holmes ed Hernangomez trascinano infatti gli ellenici sul +10, con i padroni di casa che mandano poi in archivio la prima frazione sul 23-15. Nunn aiuta quindi i greci a estendere ulteriormente il gap in apertura di secondo quarto, con Bologna che non si lascia però abbattere: trascinate da Edwards e Morgan, le Vu Nere rientrano sul -3, presentandosi poi all’intervallo con soli due possessi da recuperare.

Alla pausa lunga lo score recita infatti 39-33 per la squadra di Atene, risultato che cambia poi nel 56-48 al termine del terzo periodo di gara. Con soli dieci minuti ancora sul cronometro, i vincitori dell’Eurolega 2024 devono allora soltanto gestire il vantaggio accumulato e ci riescono al meglio, chiudendo i conti sull’84-71 finale. Trascinato dai 21 punti di Nunn, il Panathinaikos interrompe così il momento positivo di Bologna nel torneo continentale: le Vu Nere ora hanno un record di 10 vittorie e 11 sconfitte, nonostante i 24 punti serali messi a segno da Edwards.

eurolega
virtus bologna

