Eurolega: Milano piega l’Efes e continua ad inseguire i play-off

Brooks trascina l’Olimpia con i suoi 31 punti: 87-74 all’Unipol Forum contro i turchi

09 Gen 2026 - 22:38
© olimpia milano

© olimpia milano

Nel ventunesimo turno di Eurolega Milano trova l’undicesima vittoria tra le mura dell’Unipol Forum: l’Olimpia piega l’Efes 87-74 e continua ad inseguire i play-off. Dopo un primo tempo piuttosto difficile e controllato dai turchi (49-38), l’Armani ribalta tutto grazie ad un terzo periodo da 24 punti segnati e solamente 8 subiti. Protagonista di serata l’ormai solito Armoni Brooks, autore di 31 punti. All’Anadolu non bastano i 19 di Lee.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-ANADOLU EFES ISTANBUL 87-74

Milano continua ad inseguire il sogno play-off in Eurolega: all’Unipol Forum l’Efes va ko 87-74. Nel primo periodo i padroni di casa sono un po’ bloccati in attacco e in difesa, con i turchi che ne approfittano grazie ad Osmani. Gli ospiti vanno avanti 27-16 dopo i primi dieci minuti, ma già dopo la prima pausa breve i ragazzi di Poeta si risvegliano: LeDay inizia a segnare con continuità, poi si apre ufficialmente anche la straordinaria gara di Armoni Brooks. L’EA7 continua ad inseguire all’intervallo, con l’Anadolu avanti 49-38. Il vero grande capolavoro dell’Armani arriva dopo la pausa lunga: 24 punti segnati e solamente 8 subiti, con Brooks che sale in cattedra a trascinare i padroni di casa. Lee cerca di tenere in vita la formazione di Istanbul (19 punti nel match) nel periodo finale, ma è ancora una volta uno straordinario Armoni Brooks a respingere ogni intento di rimonta avversaria (31 punti che certificano una prestazione magistrale). Milano amministra nel finale, portando a casa la vittoria. Successo numero 11 per la formazione allenata da Poeta, al netto di dieci ko: Milano ora ha a tiro l’ingresso nel play-in, con il sogno play-off che resta più che vivo.

basket
eurolega
olimpia
efes

