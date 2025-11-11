Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Basket
A LE IENE

Il ritorno a casa di Achille Polonara: una giornata speciale tra emozioni e sorprese

L'azzurro ha lasciato l'ospedale e ha finalmente potuto abbracciare i suoi figli e... mangiare i tortellini di Bruno Barbieri

di Redazione
11 Nov 2025 - 16:32
1 di 5
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

Nicolò De Devitiis continua a seguire da vicino il delicato percorso di guarigione del cestista Achille Polonara, protagonista di una vicenda che ha commosso e ispirato il pubblico.

Dopo un complesso trapianto di midollo osseo per curare una leucemia mieloide acuta e dieci giorni di coma, Polonara è riuscito a riprendersi, regalando una testimonianza di speranza e resilienza che sottolinea il valore della vita e della solidarietà.

Negli ultimi giorni è arrivata una svolta importante: domenica 9 novembre Achille Polonara è stato dimesso definitivamente dall’ospedale, segnando l’inizio di una nuova fase nel suo cammino di ripresa.

Nella puntata de “Le Iene”, in onda stasera, in prima serata su Italia 1, il nuovo servizio firmato da Alessandra Frigo racconta un momento carico di emozione: il ritorno a casa del campione e l’abbraccio con i suoi figli, Achille Jr. e Vittoria, che lo attendono con trepidazione.

Nicolò De Devitiis ha inoltre organizzato una sorpresa speciale, coinvolgendo i due figli del campione e lo chef Bruno Barbieri, che ha preparato per lui un pranzo di bentornato con il suo piatto preferito, i tortellini alla panna.

Nel servizio, non solo la determinazione di un atleta che ha affrontato una dura prova, ma anche la presenza e il coraggio della moglie Erika Bufano, che lo ha sostenuto in ogni momento.

Leggi anche

Polonara e il coma dopo il trapianto: "Mi hanno detto che al 90% sarei morto"

achille polonara
le iene

Ultimi video

01:34
Basketball game evolution

Basketball game evolution: la presentazione del libro

01:02
Basket, la 7° giornata

Basket, la 7° giornata

01:07
Basket, la 5^ giornata

Basket, la 5^ giornata

01:15
L'Olimpia stende Parigi

L'Olimpia stende Parigi

01:00
Brescia comanda la "A"

Brescia comanda la "A"

00:28
Virtus-Pana 92-75

Virtus-Pana 92-75

01:29
MCH EUROLEGA, VIRTUS BATTE PANATHINAIKOS MCH

Grande Virtus in Eurolega: battuto anche il Panathinaikos

00:34
toppsnba

Topps porta la Nba al Lucca Comics & Games

02:07
Milano pensa in grande

Milano pensa in grande

01:01
Basket, prima giornata

Basket, prima giornata

00:33
Basket: Bianchi nuovo Ct

Basket: Bianchi nuovo Ct

01:32
L'Olimpia non sbaglia

L'Olimpia non sbaglia: sua la Supercoppa

01:29
Olimpia ecco i nuovi

Ecco i nuovi dell'Olimpia

00:45
DICH ELLIS OLIMPIA DICH

Ellis: "Un onore giocare per l'Olimpia"

02:00
DICH TOTE' OLIMPIA DICH

Totè: "Ho scelto Milano per vincere"

01:34
Basketball game evolution

Basketball game evolution: la presentazione del libro

I più visti di Basket

Vigevano, schianto in Ferrari per Bettanti: è in condizioni gravissime

Il ritorno a casa di Achille Polonara: l'abbraccio coi figli e... i tortellini di Barbieri

Milica Tasic, pallavolista serba, è la fidanzata di Luca Vildoza, playmaker argentino del Panathinaikos. 

Milica Tasic fa impazzire Luca Vildoza e tutta Atene

Il mondo del basket dice addio a "Sugar" Ray Richardson, ex stella di NBA e Virtus Bologna

Milano regola Treviso al Forum, Brescia e Virtus difendono la vetta

Il ritorno a casa di Achille Polonara

Basket ora per ora
Vedi tutti
21:49
Basket, Europeo U16: Italia ko in semifinale con la Lituania
19:39
Basket, Varese: Mauro Villa confermato per la stagione 2025/26
19:10
Basket: riunione Fip-Lba-Lnp a Trieste su emanazione biglietti
13:40
Bonamico, Petrucci: "E' stata una colonna per l'Italia"
17:51
Basket: Forlì esclusa da torneo estivo per motivi di ordine pubblico