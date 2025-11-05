Polonara e il coma dopo il trapianto: "Mi hanno detto che al 90% sarei morto"

A due settimane dall’embolia, Polonara ha ripreso il contatto con la normalità sebbene abbia ancora una mobilità ridotta del braccio destro: domenica scorsa e lunedì è tornato a casa per mezza giornata, scortato dall'amore della moglie. Venerdì sarà dimesso e potrà finalmente riabbracciare i figli, Vitoria (5 anni) e Achille Junior (3 anni), che gli sono "dannatamente mancati" in questi mesi.