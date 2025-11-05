Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Basket
le iene

Polonara e il coma dopo il trapianto: "Mi hanno detto che al 90% sarei morto"

Achille Polonara racconta l'incubo dopo il trapianto di midollo osseo: "Ma non vi libererete di me: ho fatto una promessa a mia moglie"

di Stefano Fiore
05 Nov 2025 - 08:55

Il recupero dal trapianto di midollo osseo si è rivelato molto più difficile del previsto per Achille Polonara. Dopo aver atteso tre mesi per l'operazione, vitale per curare la leucemia mieloide acuta diagnosticata il 10 giugno, il cestista ha dovuto affrontare anche una gravissima complicazione: Polonara ne ha parlato a Le Iene.

L'incubo dell'embolia cerebrale e il coma farmacologico

Dopo il trapianto, effettuato il 25 settembre all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna con midollo compatibile al 90% di una donatrice americana, le previsioni erano ottimistiche. L'incubo si è però palesato il 16 ottobre con l'insorgenza di una brusca embolia cerebrale, che ha causato una grave carenza d’ossigeno al cervello.

Polonara è stato immediatamente indotto in coma farmacologico per proteggere il cervello, scatenando momenti drammatici per la moglie, Erika Bufano, divisa tra la paura del non risveglio e l'incognita di danni permanenti. "Gli è partito un trombo e il cervello è andato in carenza di ossigeno, le possibilità di vita erano molto basse" le parole della moglie.

Nel servizio andato in onda ieri a "Le Iene" su Mediaset, Achille ha rivissuto quei momenti drammatici: "Mi avevano detto che al 90% sarei morto. Quando ero in coma mi sembrava di essere in un'altra città. Ma non vi liberate così facilmente di me: ho fatto una promessa a Erika."

Il ritorno graduale alla normalità

A due settimane dall’embolia, Polonara ha ripreso il contatto con la normalità sebbene abbia ancora una mobilità ridotta del braccio destro: domenica scorsa e lunedì è tornato a casa per mezza giornata, scortato dall'amore della moglie. Venerdì sarà dimesso e potrà finalmente riabbracciare i figli, Vitoria (5 anni) e Achille Junior (3 anni), che gli sono "dannatamente mancati" in questi mesi.

Leggi anche

Polonara, trapianto di midollo riuscito. Il messaggio social: "Tutto ok"

polonara
coma
le iene

Ultimi video

01:19
Belinelli ha detto stop

Belinelli ha detto stop

01:07
Basket, la 5^ giornata

Basket, la 5^ giornata

01:15
L'Olimpia stende Parigi

L'Olimpia stende Parigi

01:00
Brescia comanda la "A"

Brescia comanda la "A"

00:28
Virtus-Pana 92-75

Virtus-Pana 92-75

01:29
MCH EUROLEGA, VIRTUS BATTE PANATHINAIKOS MCH

Grande Virtus in Eurolega: battuto anche il Panathinaikos

00:34
toppsnba

Topps porta la Nba al Lucca Comics & Games

02:07
Milano pensa in grande

Milano pensa in grande

01:01
Basket, prima giornata

Basket, prima giornata

00:33
Basket: Bianchi nuovo Ct

Basket: Bianchi nuovo Ct

01:32
L'Olimpia non sbaglia

L'Olimpia non sbaglia: sua la Supercoppa

01:29
Olimpia ecco i nuovi

Ecco i nuovi dell'Olimpia

00:45
DICH ELLIS OLIMPIA DICH

Ellis: "Un onore giocare per l'Olimpia"

02:00
DICH TOTE' OLIMPIA DICH

Totè: "Ho scelto Milano per vincere"

01:34
Basketball game evolution

Basketball game evolution: la presentazione del libro

01:19
Belinelli ha detto stop

Belinelli ha detto stop

I più visti di Basket

Milano vince ancora e sale in vetta, Trapani spezza l’imbattibilità di Brescia

La Virtus domina a Trento e aggancia in vetta Brescia. Bene Trieste e Udine

Datome lancia l'Italbasket: "L'obiettivo è andare al Mondiale"

Milica Tasic, pallavolista serba, è la fidanzata di Luca Vildoza, playmaker argentino del Panathinaikos. 

Milica Tasic fa impazzire Luca Vildoza e tutta Atene

Bruno Mascolo, giocatore della Virtus Bologna, ha raggiunto le 100 presenze in Serie A di basket. È fidanzato con Giorgia Zannoni, pallavolista della UYBA Volley.

Mascolo festeggia le 100 in A con la sua Giorgia

Agguato a bus tifosi Pistoia Basket, fermate tre persone per omicidio volontario. Ipotesi stop al campionato

Basket ora per ora
Vedi tutti
21:49
Basket, Europeo U16: Italia ko in semifinale con la Lituania
19:39
Basket, Varese: Mauro Villa confermato per la stagione 2025/26
19:10
Basket: riunione Fip-Lba-Lnp a Trieste su emanazione biglietti
13:40
Bonamico, Petrucci: "E' stata una colonna per l'Italia"
17:51
Basket: Forlì esclusa da torneo estivo per motivi di ordine pubblico