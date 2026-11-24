Dopo la trionfale chiusura olimpica della passata stagione, il nuovo cammino di Coppa del Mondo si apre sul budello tedesco di Winterberg (Germania) che tra venerdì 27 e domenica 29 novembre ospiterà i primi confronti dell'inverno. Il programma di gare alla Veltins EisArena prevede le prove della NationsCup nella giornata di venerdì, seguito tra sabato e domenica dalle sfide dei singoli, dei doppi e della staffetta. Il direttore tecnico Armin Zoeggeler ha previsto la partecipazione di diciassette azzurri, nello specifico Leon Felderer, Simon Kainzwaldner, Fabian Malleier, Ivan Nagler, Lukas Peccei, Emanuel Rieder, Philipp Brunner, Leon Haselrieder, Manuel Weissensteiner, Andrea Votter, Marion Oberhofer, Verena Hofer, Nina Zöggeler, Annalena Huber, Nadia Falkensteiner, Katharina Sofie Kofler ed Alexandra Oberstolz.