Il penultimo appuntamento del Campionato del Mondo di Formula 1 è una delle gare più impegnative dell'intera stagione dal punto di vista degli pneumatici. Il prossimo fine settimana la Formula 1 correrà al Lusail International Circuit per il Gran Premio del Qatar. Il tracciato non ha subito modifiche rispetto allo scorso anno e continua a rappresentare un banco di prova particolarmente severo per le gomme, soprattutto in termini di carichi laterali e temperature di esercizio. Per questa gara Pirelli ha selezionato le tre mescole più dure della gamma: C1 come Hard, C2 come Medium e C3 come Soft. La scelta è dettata dalle caratteristiche del circuito qatariota, che genera un livello di usura particolarmente elevato, soprattutto sull'anteriore sinistra. Il tracciato è composto da 16 curve e la sua elevata severità è legata alla loro successione ad alta velocità che sottopone gli pneumatici a sollecitazioni costanti per gran parte del giro. La rugosità relativamente contenuta dell'asfalto e le elevate temperature della pista possono favorire la comparsa di graining su tutte le mescole, un fenomeno che tende ad aumentare ulteriormente l'usura. Pur lavorando in condizioni operative molto severe, gli pneumatici mantengono prestazioni consistenti per l'intera durata dello stint. L'esperienza maturata negli anni precedenti ha mostrato come il degrado prestazionale rimanga relativamente contenuto anche in presenza di un elevato livello di usura. Per evitare che le gomme vengano utilizzate oltre la loro vita utile, gestendo il degrado ma affaticando eccessivamente la struttura, Pirelli ha introdotto, in accordo con la Fia, un limite massimo di 27 giri per ciascun set. Pertanto, la gara sarà inevitabilmente ad almeno due soste per tutti i piloti. Il limite massimo di giri è stato incrementato rispetto allo scorso anno perché gli pneumatici 2026 dispongono di una struttura ulteriormente rinforzata e le monoposto generano un livello di carico aerodinamico inferiore rispetto a quelle del 2025. L'introduzione di questo limite, in alternativa ad altre misure come l'aumento delle pressioni di esercizio, consentirà ai piloti di spingere maggiormente durante gli stint, riducendo così la necessità di gestire il ritmo. L'assenza del formato Sprint, presente invece lo scorso anno, faciliterà inoltre il lavoro delle squadre sia nella gestione delle tornate residue per ciascun set di pneumatici sia nella messa a punto delle vetture nel corso delle prove libere.