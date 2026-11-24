Piccola sosta di due giorni a Waterville Valley (New Hampshire) per la squadra delle discipline tecniche femminili proveniente da Gurgl, che sarà impegnata sabato 28 novembre nel gigante di Coppa del mondo a Killington, e il giorno successivo in slalom. Fra le porte larghe si cimenteranno Sofia Goggia, Laura Pirovano, Marta Bassino, Lara Della Mea, Asja Zenere, Giorgia Collomb, Alice Pazzaglia, Sophie Mathieu, Ilaria Ghisalberti, Anna Trocker e Emilia Mondinelli. Fra i pali stretti toccherà a Lara Della Mea, Marta Rossetti, Martina Peterlini, Emilia Mondinelli, Alice Pazzaglia, Beatrice Sola (19sima a Levi e vincitrice di uno slalom in Coppa Europa nei giorni scorsi sempre sulla pista finlandese), Anna Trocker, Giorgia Collomb e Giulia Valleriani. Sulla pista del Vermont, Sofia Goggia oltre a fare il suo esordio stagionale, festeggerà la ricorrenza dei dieci anni dal primo dei 69 podi raccolti in carriera in Coppa del mondo. Il suo terzo posto nel 2016 aprì la lista delle sei presenze azzurre del podio con Manuela Moelgg terza nel 2017, Federica Brignone prima nel 2018 e seconda 2019 e Marta Bassino vincitrice nel 2019 e seconda nel 2022.