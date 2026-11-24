Sono momenti di attesa e preparazione per gli azzurri, che sui campi di BolognaFiere si allenano in vista del debutto, domani, alle Final Eight di Coppa Davis: la prima sfida per la squadra italiana, a caccia del quarto titolo consecutivo, anche senza la stella Jannik Sinner, è contro la Corea del Sud, per la prima volta ai quarti. Se dovesse battere il team guidato da Jong-Sam Chung, l'Italia di capitan Filippo Volandri si batterebbe in semifinale il 27 novembre contro la vincente tra Repubblica Ceca e Canada, in campo oggi pomeriggio per il via delle Finals. Intanto, mentre si riscaldano per prendere confidenza col terreno di gioco, gli italiani appaiono in una storia sui social della Federtennis, mentre scherzano sorridenti e rispondono in un'intervista dai toni ironici.