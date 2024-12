I rimpianti di Messina: "L'avevamo vinta, abbiamo pagato a caro prezzo gli errori"

Dopo il ko nel finale punto a punto con il Bayern in Eurolega Ettore Messina ha espresso la sua delusione. "Sconfitta dura. Complimenti al Bayern perché sembrava l’avesse persa quando siamo andati a più cinque a due minuti dalla fine, ma ha continuato a giocare mentre noi abbiamo commesso alcuni errori in attacco e in difesa che ci sono costati la partita. Una gara dura, come si è visto, anche perché Josh Nebo si è fatto male ancora. Nei prossimi giorni sapremo di cosa si tratta. Abbiamo avuto un’altra partenza negativa, pur con un quintetto diverso. Quando partiamo bene lo facciamo perché difendiamo e muoviamo la palla in attacco anziché prendersi il primo tiro disponibile. Oggi non l’abbiamo fatto. Nonostante questo avevamo cinque punti di vantaggio a due minuti dalla fine. Abbiamo avuto una rotazione difensiva inesistente, abbiamo perso due palloni, abbiamo concesso un rimbalzo d’attacco sul possesso decisivo. Questi sono errori che si pagano. La difesa? Ovviamente Booker ha giocato una grande partita, ma credo che siano state decisive le letture di Voigtmann, ricordo tante situazioni in cui è stato decisivo".