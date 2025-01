L'incredibile storia di Thomas Heurtel, sedotto e abbandonato... in aeroporto

Di motivazioni, tra il risentimento di una buona parte di tifo e dirigenza a rivedere Heurtel in blaugrana e il tentativo di stringere il più possibile i cordoni della borsa per poter tesserare Dani Olmo e Pau Victor nella prima squadra del calcio, ne sono state ipotizzate diverse. Il silenzio in merito della società catalana, in ogni caso, è l'ultimo dei problemi in relazione al danno d'immagine autoprovocatosi dai catalani. E che uno dei 13 soci fondatori di Eurolega, dotato di licenza pluriennale e diritto di voto per le decisioni fondamentali per il futuro dell'istituzione (la sede stessa di EL è in Quatre Camins, mezz'oretta di macchina dalla Sagrada Familia...), non venga ora sanzionato, per la mancanza di tutele garantite al giocatore, creerebbe un precedente assai pericoloso.