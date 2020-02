Basket, Eurolega: Milano si arrende in casa del Barcellona, i catalani vincono 84-80

EUROLEGA

L’AX Armani Exchange Milano di Ettore Messina perde in casa del Barcellona 84-80. L’Olimpia non riesce a riscattarsi dopo la brutta sconfitta al Forum con l’Alba Berlino. I canestri di Mirotic regalano ai catalani il 23-17 del primo quarto, nel secondo l’Armani risponde e va in vantaggio 45-36. Nel terzo quarto Malcolm Delaney riporta avanti i suoi, 63-59. L’ultimo periodo è molto equilibrato, ma le triple del top scorer Delaney (26 punti) fanno esultare il Palau Blaugrana.

Al Palau Blaugrana di Barcellona l’Olimpia Milano di Ettore Messina cade 84-80 sotto i colpi del Barcellona di Svetislav Pesic. I catalani sono in testa alla classifica nel campionato spagnolo e in Eurolega hanno davanti soltanto l’Efes, occupano infatti il secondo posto alla pari con il Real Madrid. Quinta vittoria consecutiva per i catalani che recuperano il playmaker francese Heurtel dopo un lungo infortunio, 0 punti però per lui in quasi cinque minuti di gioco. Lontano dal Forum la striscia negativa dell’Armani è di nove partite. Dopo questa sconfitta diventa più complesso per l’Olimpia raggiungere l’obiettivo playoff, ci vorrà una sterzata nel gioco e nei risultati per rilanciare le ambizioni di Milano. Nel primo quarto inizia bene il Barcellona con un parziale di 5-0. Ci pensa il veterano Luis Scola a rispondere all’urto dei catalani, l’argentino però rimedia anche due falli troppo veloci e deve andare a sedersi in panchina. Gli uomini di Pesic rispondono all’uscita di Scola attaccando con maggior convinzione costringendo Messina a chiamare timeout. I canestri di Davies e dello scatenato Mirotic portano avanti i padroni di casa, Milano si affida a Nedovic e Roll per restare a galla e il primo quarto si conclude sul 23-17 per gli spagnoli.

Nel secondo periodo l’Armani gioca con maggiore convinzione, il primo canestro è un pregevole alley-oop di Roll per Tarczewski, poi la tripla di Sergio Rodriguez porta l’Olimpia sul 28 pari, costringendo in questa occasione Pesic a chiamare il timeout per strigliare i suoi, che si sono spenti dopo un inizio arrembante. L’Olimpia continua a trovare la via del canestro con continuità e alla sirena che annuncia l’intervallo lungo il punteggio è di 45-36 per l’Armani. I due punti più spettacolari della prima frazione appartengono di diritto a Crawford, autore nel secondo quarto di una schiacciata a una mano dopo un deciso coast-to-coast. Nel terzo periodo Mirotic e Delaney collaborano in attacco e riportano sotto i catalani che pareggiano a quota 50 grazie alla tripla proprio di Delaney. La guardia statunitense è un rebus irrisolvibile per la difesa di Milano, ma l’Armani reagisce e rimane a contatto: il quarto quarto inizia con il punteggio di 63-59 per i padroni di casa. L’ultimo periodo è all’insegna dell’equilibrio, colpisce ancora Delaney (top scorer del match con 26 punti) con due triple pesantissime nel finale per mettere in ghiaccio la sfida che non cambia più padrone.