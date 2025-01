Bracellona, il rinforzo a sorpresa è Thomas Heurtel

Dopo un quadriennio (2017-21) partito benissimo ma concluso con una delle vicende di mercato più controverse del recente passato (tagliato nel gennaio 2021 dopo che le presunte trattative per una partenza verso il Fenerbahce si erano rivelate contatti non autorizzati col Real Madrid), Thomas Heurtel è prossimo a tornare al Barcellona. Il 35enne francese arriverebbe in sostituzione di Raul Neto, tagliato dai blaugrana in mattinata, per taponare l'assenza fino al termine della stagione di Laprovittola. A riportare la trattativa è Mundo Deportivo.