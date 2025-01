"L'FC Barcelona sottolinea la professionalità e l'eccellente adattamento di Raul Neto durante la sua permanenza al Club e gli augura buona fortuna per il futuro, sia a livello personale che professionale": con questo comunicato, apparso sulle pagine ufficiali blaugrana, termina l'esperienza del brasiliano in Catalogna. Per Neto, arrivato a novembre per sostituire l'infortunato Laprovittola, solamente 2 gare in Eurolega contro Real Madrid e Stella Rossa.